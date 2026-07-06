Даже незначительные изменения погоды влияют на психическое здоровье

В этом году тепловые купола, проливные дожди и свирепые зимние бури оставили свой след в умах и настроении людей. И неудивительно — как показывает новое исследование, даже незначительные, кратковременные изменения погоды могут повлиять на человека настолько, что он обратится за помощью к психотерапевту.Как сообщают исследователи в журнале Frontiers in Psychiatry, колебания температуры и количества солнечных дней связаны с обращением жителей Великобритании за помощью в области психического здоровья через Национальную службу здравоохранения.«На психическое здоровье и на то, когда и как люди обращаются за помощью, влияют повседневные погодные условия, а не только экстремальные погодные явления, такие как жара», — заявил ведущий исследователь Ричард Элсон из Университета Восточной Англии в Норвиче, Англия.Для исследования ученые проанализировали данные более чем 4,6 миллионов обращений в службы психического здоровья в Англии в период с 2014 по 2022 год, будь то в отделения неотложной помощи, в службы оказания помощи семейными врачами в нерабочее время или по телефону горячей линии 111 Национальной службы здравоохранения.Команда сравнила эти звонки с данными о погоде за тот же период и обнаружила, что спрос увеличивался с повышением температуры примерно до 18 градусов Цельсия. Спрос также был выше в дни с меньшим количеством солнечных часов.Звонки в службу NHS 111 были связаны с самоповреждением, алкогольным опьянением или проблемами со сном, в то время как обращения семейных врачей в нерабочее время включали тревожность, депрессию, самоповреждение или проблемы со сном. В отделениях неотложной помощи чаще встречались случаи тревожности, депрессии, самоповреждения и опьянения.Интересно, что количество осадков не было связано с каким-либо последовательным влиянием на обращения по поводу психического здоровья, что позволяет предположить, что конкретные погодные условия влияют на психику людей больше, чем общие условия, заявили исследователи.«Понимание факторов, влияющих на колебания спроса на медицинские услуги в сфере психического здоровья, является важным приоритетом общественного здравоохранения и может помочь в планировании и подготовке служб психического здоровья в нынешних и будущих климатических условиях», — сказал Элсон.

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