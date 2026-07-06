Врачи назвали максимально допустимое время сидения на унитазе

Гастроэнтерологи Мелисса Хершман и Валентайн Миллиен назвали максимально допустимое время, которое можно проводить в туалетеХершман отметила, что в норме опорожнение кишечника должно происходить легко, без длительного ожидания и натуживания. По ее словам, именно напряжение является главной угрозой и вредит здоровью сильнее, чем сидение на унитазе само по себе.Миллиен добавила, что это не означает, что на унитазе можно сидеть часами. «После пяти минут, если ничего не происходит, лучше выйти и вернуться позже», — отметила врач. По ее словам, со временем привычка слишком долго сидеть на унитазе может привести к геморрою, появлению анальных трещин, проблемам с кишечником и ослаблению мышц тазового днаДополнительным фактором риска специалисты считают использование смартфона в туалете, из-за чего люди проводят там еще больше времени. Они напомнили, что при регулярных изменениях стула, появлении крови или боли необходимо обратиться к врачу, так как подобные симптомы могут указывать на серьезные заболевания кишечника.

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