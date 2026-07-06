Врачи назвали максимально допустимое время сидения на унитазе
Хершман отметила, что в норме опорожнение кишечника должно происходить легко, без длительного ожидания и натуживания. По ее словам, именно напряжение является главной угрозой и вредит здоровью сильнее, чем сидение на унитазе само по себе.
Миллиен добавила, что это не означает, что на унитазе можно сидеть часами. «После пяти минут, если ничего не происходит, лучше выйти и вернуться позже», — отметила врач. По ее словам, со временем привычка слишком долго сидеть на унитазе может привести к геморрою, появлению анальных трещин, проблемам с кишечником и ослаблению мышц тазового дна
Дополнительным фактором риска специалисты считают использование смартфона в туалете, из-за чего люди проводят там еще больше времени. Они напомнили, что при регулярных изменениях стула, появлении крови или боли необходимо обратиться к врачу, так как подобные симптомы могут указывать на серьезные заболевания кишечника.
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