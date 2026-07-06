Гастроэнтеролог Кашух: супы на мясном бульоне могут вредить и быть полезными

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: наваристые супы могут быт вредными при имеющихся заболеваниях желудочно-кишечного тракта:Гастроэнтеролог Кашух рассказала о позитивных и негативных характеристиках такого типичного в меню россиян блюда как суп. Специалист отметили, что наваристые супы на мясном бульоне из-за высокой концентрации жира могут плохо сказываться на пищеварительной системе, способствовать обострению многих хронических проблем с ЖКТ, появлению их болезненных симптомов.«Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом», - сообщила медик «Газете.Ru».В то же время гастроэнтеролог Кашух отметила: однозначно вредными супы на мясном бульоне считать нельзя, они могут быть и полезными. Например, будучи калорийными и достаточно жирными, они помогают восстанавливать силы после заболевания, а также восполняют влагу в организме.По словам специалиста, в целом предпочтительно есть маложирные супы с большим количеством разнообразных овощей, грибов, бобовых культур. Такие супы будут полезны даже худеющим, они благоприятно сказываются на моторике желудочно-кишечного тракта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки