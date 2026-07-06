Врач назвала три частые ошибки, бьющие по здоровью после 40

После 40 лет многие начинают заниматься здоровьем с большим энтузиазмом, но часто допускают три ключевые ошибки.«Одна из самых частых – это резкий старт. Человек начинает бегать, садится на жесткую диету, записывается в зал и еще добавляет БАДы. Проблема в том, что организм уже не восстанавливается так быстро, как раньше. Суставы, связки и сердце не переносят резких перегрузок. В итоге вместо улучшения часто появляются боли, усталость и срыв мотивации», — сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики Юлия Ватагина.Вторая ошибка – не следить за количеством белка. Многие люди после 40 лет недополучают его, хотя именно белок помогает сохранять мышечную массу, силу и активность. Отличный способ восполнить дефицит – чаще включать в рацион треску, минтай и хек, отметила врач. Морская рыба богата легкоусвояемым белком, содержит мало жира и хорошо подходит для регулярного питания.«Третья ошибка – вера в «чистки» и детоксы. Многие думают, что нужно срочно «очистить организм» травами или специальными программами. Но тело и так умеет очищаться через печень и почки. Обычно проблема не в «шлаках», а в повседневных привычках, которые незаметно накапливаются месяцами. Поэтому детоксы дают ощущение контроля, но не решают причину», - резюмировала врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки