Правила долголетия. Ученые определили 8 продлевающих жизнь факторов
Ученые, представляющие Исследовательский центр ожирения Тулейнского университета в Новом Орлеане, определили, насколько важна для достижения долголетия приверженность здоровому образу жизни. Ими были проанализированы данные 23 тысяч человек возрастом 20 – 79 лет. На основе результатов анализа специалисты выявили ряд продлевающих жизнь факторов.
Наиболее влиятельным в плане долголетия эксперты назвали соблюдение правил профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Люди, которые следят за состоянием сосудов и сердца имеют шансы прожить почти на 10 лет дольше, констатировали авторы проекта.
Список ключевых продлевающих жизнь факторов пополнили
Отказ от курения
Достаточный качественный сон.
Правильное питание.
Физическая активность.
Контроль уровня сахара в крови.
Контроль уровня холестерина в крови.
Поддержание здорового веса.
Проверки своего артериального давления.
Научные эксперты отметили: чем больше факторов из этого списка присутствует в жизни человека, тем более высокой может быть его продолжительность жизни.
«Курящие люди живут на семь лет меньше среднего показателя. Те люди, которые спят по восемь часов в сутки, живут на пять лет дольше. Продолжительность жизни людей, которые регулярно занимаются спортом, на четыре года больше, чем тех, кто ведет сидячий образ жизни», - привели пример ученые.
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