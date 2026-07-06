Названы главные способы снизить риск развития инсульта

Чтобы снизить риск развития инсульта, стоит добавить в повседневную жизнь несколько полезных привычек, заявила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.
Прежде всего она рекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, а также ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров: колбасы, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий и жирного мяса.

Доктор также призвала регулярно измерять давление и записывать результаты в специальном дневнике. Если оно поднялось выше 135 на 85 миллиметров ртутного столба, она порекомендовала обратиться к кардиологу, чтобы своевременно выявить возможные заболевания сердца.

«Для профилактики инсульта также критически важно отказаться от употребления алкоголя и курения, включая системы нагревания табака и вейпов», — добавила доктор.

Кроме того, она порекомендовала соблюдать режим сна, заниматься физической активностью и регулярно проходить профилактический осмотр.

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Добавил belyash в категорию Неврология

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