Названы главные способы снизить риск развития инсульта
Прежде всего она рекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, а также ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров: колбасы, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий и жирного мяса.
Доктор также призвала регулярно измерять давление и записывать результаты в специальном дневнике. Если оно поднялось выше 135 на 85 миллиметров ртутного столба, она порекомендовала обратиться к кардиологу, чтобы своевременно выявить возможные заболевания сердца.
«Для профилактики инсульта также критически важно отказаться от употребления алкоголя и курения, включая системы нагревания табака и вейпов», — добавила доктор.
Кроме того, она порекомендовала соблюдать режим сна, заниматься физической активностью и регулярно проходить профилактический осмотр.
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Добавил belyash в категорию Неврология
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