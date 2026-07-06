ACS: Цветок календула оказался богатым источником белка

Научная группа из Университета Джорджии обнаружила, что простое садовое растение календула лекарственная может являться ценным источником растительного белка. Учёные выяснили, что в её лепестках много белка, их можно использовать при производстве продуктов питания. Результаты работы авторы опубликовали в ACS Food Science & Technology.Мотивировала исследователей информация об огромных объемах цветочных отходов. В ряде стран выбрасывается до 40% выращенных ноготков, и цветочная индустрия каждый год отправляет на свалки миллионы цветов.Между тем, в сухих лепестках календулы содержится около 10% белка, что сопоставимо с таким растительным сырьём, как киноа, овес и пшеница. Самым ценным считается белок альбумин, составляющий две трети всех белков цветка.Его отличает высокая термостойкость: альбумин сохраняет полезные свойства при нагреве до 105 °C, то есть, он перспективен как ингредиент для выпечки и изготовления прочих продуктов, требующих термической обработки. Помимо этого, данный белок хорошо удерживает воду и масло, что важно для создания устойчивых эмульсий, в частности, соусов и заправок.Исследование также показало, что в белках календулы много аминокислот, отвечающих за вкус умами, а в лепестках содержится ещё и клетчатка, кальций, калий, железо и антиоксиданты.Авторы обращают внимание, что всё сказанное относится к календуле лекарственной, но не касается других её разновидностей, чисто декоративных.

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