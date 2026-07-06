Повышенный уровень глюкозы в крови связан с более быстрым старением мозга

Известно, что человеческий мозг естественным образом изменяется с возрастом, уменьшаясь в размере и объеме после 30-40 лет. Однако в некоторых случаях он может стареть быстрее, чем ожидалось, что может увеличить риск ранней потери памяти, снижения когнитивных функций и некоторых заболеваний головного мозга.Ускоренное старение мозга связывают с различными неврологическими и психиатрическими расстройствами, а также с некоторыми нейродегенеративными заболеваниями. Однако факторы, влияющие на скорость старения мозга, до сих пор не были четко и всесторонне изучены.Недавно исследователи из Цзилиньского университета и Китайского медицинского университета проанализировали имеющиеся данные нейровизуализации, геномики и биологии, чтобы лучше понять вклад метаболических процессов (то есть химических реакций, преобразующих пищу в энергию) в старение мозга. Их выводы, опубликованные в журнале Molecular Psychiatry, предполагают, что более высокий уровень глюкозы в крови связан с ускоренным старением мозга.Чтобы изучить биологические основы старения мозга, исследователи проанализировали данные из UK Biobank — крупной биомедицинской базы данных, содержащей данные о здоровье, генетические данные и данные визуализации, собранные у тысяч людей, проживающих в Великобритании. Анализируя снимки мозга этих людей, они получили измеримые характеристики мозга, такие как размер определенных областей мозга, характеристики тканей и структурные изменения.Впоследствии они обучили алгоритмы машинного обучения прогнозировать возраст людей на основе выявленных ими характеристик мозга. Они обнаружили, что конкретный статистический метод, известный как модель регрессии с наименьшим абсолютным сжатием и отбором переменных (LASSO), лучше всего предсказывает возраст мозга людей со средней погрешностью 3,26 года.«Мы интегрировали мультимодальные данные нейровизуализации (МРТ), метаболомику плазмы и геномные данные из британского биобанка, чтобы выявить метаболические маркеры старения мозга и оценить их причинно-следственную связь», — написали Чжирон Ли, Ятин Мяо и их коллеги в своей статье. «Используя 1079 фенотипов, полученных с помощью методов визуализации (IDP), от 4333 здоровых участников, мы обучили и проверили модели машинного обучения для прогнозирования возраста мозга, при этом модель регрессии LASSO показала наилучшие результаты. Затем была оценена разница в возрасте мозга (BAG) у 37458 участников».Используя наиболее эффективную модель LASSO, исследователи рассчитали значение, называемое BAG, для тысяч людей, включенных в базу данных UK Biobank. По сути, это значение указывает, выше или ниже прогнозируемый возраст мозга человека по сравнению с его фактическим возрастом, и на сколько лет.Затем Ли, Мяо и их коллеги проанализировали метаболомные данные, полученные из образцов крови тех же людей. Это позволило им идентифицировать девять молекул в крови, которые, по-видимому, были значительно связаны со значениями BAG.Примечательно, что уровень глюкозы, по-видимому, имел наиболее сильную связь со значениями BAG. В частности, более высокие уровни глюкозы в крови были связаны с мозгом, который демонстрировал больше признаков старения на снимках и, следовательно, выглядел старше своего фактического возраста.«Анализ ассоциаций у 21 780 человек выявил девять метаболитов плазмы, значимо связанных с BAG после поправки Бонферрони, при этом глюкоза показала наиболее сильный эффект (? = 0,32, P = 9,90 ? 10???)», — написали Ли, Мяо и их коллеги. «Полногеномные исследования ассоциаций (GWAS) выявили 392 ассоциированных с BAG однонуклеотидных полиморфизма (SNP) (P

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки