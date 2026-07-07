Врач подвергла критике популярный метод лечения анемии
Как пояснила Сухарева, в одном батончике гематогена содержится 2,5 миллиграмма железа. При этом суточная норма для женщин составляет восемь миллиграммов. Причем речь идет о здоровых людях, у которых нет дефицита, подчеркнула врач.
«А чего мы хотим, если у человека анемия? Ему для лечения потребуется все 200 миллиграммов железа в сутки в соответствии с актуальными рекомендациями», — написала она. Более того, лакомство опасно тем, что в его составе содержится большое количество сахара, который приводит к скачку уровня инсулина в крови и возникновению всех вытекающих последствий, предупредила Сухарева.
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