Эксперты напомнили о правилах здорового питания летом

Специалисты рекомендуют в жаркую погоду делать ставку на свежие овощи, фрукты и легкие блюда. Такой рацион помогает организму легче переносить высокие температуры и поддерживает хорошее самочувствие. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, а также хорошо подходят для приготовления легких блюд – салатов, холодных супов, окрошки и овощных рагу.В разгар сезона, сообщает "Волгоградская правда.ру", особенно полезны огурцы, помидоры, кабачки, сладкий перец, разные виды капусты, зелень, а также ягоды и фрукты — клубника, черешня, вишня, абрикосы, персики, арбузы, сливы и смородина. Заправлять салаты лучше растительным маслом, натуральным йогуртом, сметаной или лимонным соком. Делать это рекомендуется непосредственно перед подачей, поскольку готовые салаты быстро теряют свежесть.Особое внимание врачи советуют уделять питьевому режиму. В течение дня важно регулярно пить воду, зеленый чай, натуральные морсы или несладкие напитки небольшими порциями. При этом соки и молоко следует учитывать как часть рациона, а не только как источник жидкости.Основа летнего меню — легкие, но питательные продукты: нежирное мясо, рыба, крупы, орехи и молочные продукты. При непереносимости лактозы можно выбирать безлактозные аналоги. Не менее важно соблюдать режим питания. Специалисты советуют не пропускать приемы пищи, делать завтрак наиболее калорийным, а ужин — более легким. Также рекомендуется сократить потребление соли, сахара, сладких газированных напитков и соленых снеков.Несмотря на пользу фруктов и ягод, злоупотреблять ими не стоит из-за содержания природных сахаров. Оптимальная норма — 2–3 порции фруктов или около одного стакана ягод в день. Эксперты также напоминают, что переходить на новый рацион следует постепенно. Это позволит организму легче адаптироваться к изменениям и сделать здоровое питание привычной частью повседневной жизни.

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