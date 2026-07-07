Генетик Кушнаренко назвала продукты, провоцирующие псевдоаллергию
В беседе с aif.ru она пояснила, что при истинной аллергии организм вырабатывает антитела IgE, а при псевдоаллергии этого этапа нет. При этом клетки всё равно выделяют гистамин и другие медиаторы воспаления, из-за чего могут появляться зуд, сыпь, покраснение кожи, насморк и другие симптомы.
«Чувствительность к гистамину у разных людей может существенно различаться. Одну из ключевых ролей здесь играет фермент диаминоксидаза, который кодируется геном DAO», — сказала Кушнаренко.
По словам генетика, при сниженной активности DAO гистамин расщепляется медленнее и может накапливаться в тканях. У таких людей реакцию иногда вызывают даже небольшие количества продуктов, богатых гистамином: помидоров, шоколада, цитрусовых или продуктов длительного хранения.
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