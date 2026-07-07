Nature Metabolism: Фруктозу назвали одним из основных факторов ожирения
Группа исследователей провела анализ данных о широко используемых подсластителях — столовом сахаре и кукурузном сиропе, в которых традиционно высоко содержание фруктозы. Есть в них и глюкоза, но именно фруктоза, как оказалось, обладает особым воздействием на организм.
Новый проект позволил выяснить, что переработка фруктозы в организме идёт через метаболические пути, которые способны обходить часть традиционных механизмов контроля. Отсюда и активация образования жира, снижение уровня клеточной энергии в форме АТФ и накопление веществ, что связаны со сбоями системы обмена веществ.
В комплексе эти факторы повышают риск метаболического синдрома. Это комплекс нарушений, включающий ожирение, инсулинорезистентность, гипертонию и сердечно-сосудистые отклонения.
Надо помнить, что фруктоза поступает в организм не только с питанием. Наше тело способно самостоятельно её продуцировать из глюкозы. Что увеличивает риски «передозировки».
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