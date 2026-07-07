Кардиолог Кореневич: алкоголь и некоторые продукты усиливают тревожность

По словам врача Анны Кореневич, развитие проблемы тревожности может быть следствием длительного употребления алкоголя.Кардиолог Кореневич сообщила:«Есть такие продукты, которые действительно усиливают тревожность».Медик, в частности, отметила, что склонность к повышенной тревожности проявляют люди, злоупотребляющие алкоголем. Нередко свой первый приступ паники они испытывают после больших доз принятого спиртного.«Усиление тревоги после алкоголя происходит при длительном (это годы) накоплении напряжения», - добавила Анна Кореневич.Врач предупредила: если имеется привычка снимать рутинный стресс выпивкой, за длительный период времени неизбежно происходит увеличение ее количества. Когда в организме истощаются ресурсы по переработке алкоголя, возникает «обратный эффект», при котором спиртное не расслабляет, а, наоборот, повышает тревожность.Кроме того, тревожность может усиливать кофеин. Обычно такую реакцию на кофе проявляют те, кто уже испытывает тревогу в связи с какими-то нарушениями. Кореневич сообщила, что у людей с такой проблемой выпитый кофе нередко провоцирует возникновение дискомфорта, неприятных ощущений, включая аритмию, боли в груди, панику. Их появление является результатом реакций со стороны симпатической нервной системы, на которую как стимулятор воздействует кофеин.Помимо содержащих кофеин продуктов аналогичным эффектом обладает пряная пища: блюда и продукты со специями и приправами.

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