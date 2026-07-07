Тофу и пять других растительных источников белка для разнообразия рациона

Употребление разнообразных видов белка ассоциируется с продлением жизни.Согласно данным, опубликованным журналом Hypertension, секретом долгой жизни может быть употребление различных продуктов, богатых белком. Причем чем больше в рационе человека растительных источников белка, тем выше его шансы достичь долголетия за счет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности ученые установили, что люди, регулярно употребляющие белок из разных источников, обладают лучшей защитой от развития гипертонии, инфарктов и инсультов.«Потребление белка должно быть регулярным и как можно более разнообразным – благодаря этому можно эффективнее контролировать аппетит и вес, уровни сахара и холестерина в крови, артериальное давление, что в конечном итоге продлевает здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы», - подтвердила в беседе с «МедикФорум» терапевт Тамара Ильинская.Одним из лучших источников растительного белка является тофу. По словам известного российского диетолога Михаила Гинзбурга, тофу содержит изофлавоны – вещества, борющиеся с воспалением и защищающие от появления «возрастных» патологий. Для женщин средних лет тофу – практически эликсир молодости: он помогает женскому организму легче переносить уменьшение половых гормонов.«Во второй половине жизни особенно уже хотелось бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного белка», - заявил Михаил Гинзбург.Нут. Из этого продукта готовят хумус, также являющийся отличным источником белка, полезным для нормализации ровня сахара в крови.Арахис. Помимо белка, он также богат здоровыми жирами, и клетчаткой – в совокупности это эффективно сдерживать приступы голода и контролировать вес тела.Киноа. Является одним из самых питательных злаков: по количеству белка киноа - чемпион. Кроме того, содержит марганец, магний, железо, клетчатку.Чечевица. Зеленая или красная, чечевица является одним из лучших веганских источников белка. В ней присутствуют жизненно важные питательные вещества (например, железо и калий), а также клетчатка.Миндаль. Богатый белком, он также отличается высоким содержанием витамина Е, которого часто называют омолаживающим. Благодаря витамину Е улучшается функция памяти, становятся более здоровыми и красивыми кожа и волосы.

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