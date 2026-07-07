Противовоспалительная диета может снизить риск развития деменции

Согласно новому исследованию, диета, богатая противовоспалительными продуктами, может помочь людям избежать деменции, особенно если у них повышен риск развития болезни Альцгеймера.Как недавно сообщили исследователи в журнале JAMA Network Open, у людей с ранними признаками болезни Альцгеймера в крови, которые придерживались диеты, направленной на подавление воспаления, риск развития деменции снизился до 29%.«Это 15-летнее когортное исследование пожилых людей показало, что более строгое соблюдение здоровых пищевых привычек связано со снижением риска развития деменции, в том числе среди участников с патологией, связанной с болезнью Альцгеймера, и с более широким нейробиологическим риском», — заключила исследовательская группа во главе с Аней Мрхар из Люблянского университета в Словении.Для исследования ученые проанализировали данные почти 1900 человек, участвовавших в шведском исследовательском проекте по проблемам старения. Участниками были лица в возрасте 60 лет и старше, которые поступили в проект в период с марта 2001 года по август 2004 года, не имея признаков деменции.В течение 15 лет наблюдения участники были обследованы до шести раз, у них брали образцы крови и заполняли анкеты о питании.Исследовательская группа изучила уровни в крови трех маркеров, связанных с болезнью Альцгеймера и деменцией:Тау-белок — белок, способный образовывать токсичные клубки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.Фрагменты белка легкой цепи нейрофиламента (NfL), высвобождающиеся из поврежденных или погибающих клеток головного мозга.Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) — белок, вырабатываемый клетками, которые способствуют заживлению и защите нейронов в головном и спинном мозге.Результаты показали, что диетический режим, снижающий воспаление, уменьшает риск развития деменции на 29% у лиц с повышенным уровнем тау-белка; на 21% у лиц с более высоким уровнем NfL; и на 27% у лиц с повышенным уровнем GFAP.«Эти результаты подтверждают важность целенаправленных стратегий профилактики деменции с помощью диеты не только для населения в целом, но и для лиц, уже находящихся в группе повышенного риска», — заключила исследовательская группа.«Есть убедительные доказательства того, что противовоспалительная диета отлично подходит для профилактики и замедления прогрессирования болезни Альцгеймера», — сказала диетолог Эмили Кейс из Northwell Health в Нью-Йорке. «Поэтому следить за своим здоровьем и питанием, а также заниматься спортом и достаточно спать очень важно, чтобы ежедневно оптимизировать свое здоровье и, будем надеяться, предотвратить болезнь Альцгеймера или любые другие когнитивные нарушения в будущем».Кейс отметила, что противовоспалительные продукты входят в состав диет, полезных для сердца, таких как DASH и средиземноморская диета. Среди них:Ягоды и темно-зеленые листовые овощи, содержащие много антиоксидантов.Рыба и грецкие орехи, содержащие омега-3 жирные кислоты.Продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи, орехи и семена.Полезные жиры из авокадо, оливкового масла и орехов.«Питание действительно может влиять на генетическую предрасположенность», — сказала Кейс. «Можем ли мы полностью контролировать то, что проявляют наши гены? Нет, но мы можем контролировать то, что дает нашим генам наилучшие шансы проявиться в наилучшей возможной форме. И это достигается с помощью питания и образа жизни».В итоге?«Исследования показывают, что болезнь необратима, но симптомы определенно можно улучшить», — сказала Кейс о деменции. «Возможно, уже слишком поздно лечить то, что вы уже испытываете, но вы, безусловно, можете предотвратить более агрессивное прогрессирование, улучшив свой рацион питания».

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