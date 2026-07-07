Врачи рассказали о пяти бесполезных методах продления жизни
К сомнительным методам специалисты отнесли добавки для повышения уровня NAD+, большинство омолаживающих БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов, а также чрезмерное увлечение устройствами для контроля здоровья. Врачи отметили, что многие из этих средств активно рекламируются, однако исследования пока не подтверждают их способность продлевать жизнь или улучшать здоровье.
«Самая большая ошибка — думать, что долголетие можно купить в интернете», — подчеркнул Койн.
Он добавил, что никакие добавки не способны компенсировать неправильный образ жизни и наличие вредных привычек.
Вместо дорогостоящих процедур и добавок медики рекомендовали сосредоточиться на привычках, эффективность которых подтверждена исследованиями. К ним относятся регулярная физическая активность, силовые тренировки, полноценный сон, сбалансированное питание, контроль стресса и поддержание социальных связей.
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