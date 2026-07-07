Врачи рассказали о пяти бесполезных методах продления жизни

Некоторые популярные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили врачи, специализирующиеся на превентивной медицине, Хью Койн, Мохаммед Энаят и Мика Энгель. О бесполезных методах продления жизни они рассказали в интервью Marie Claire.К сомнительным методам специалисты отнесли добавки для повышения уровня NAD+, большинство омолаживающих БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов, а также чрезмерное увлечение устройствами для контроля здоровья. Врачи отметили, что многие из этих средств активно рекламируются, однако исследования пока не подтверждают их способность продлевать жизнь или улучшать здоровье.«Самая большая ошибка — думать, что долголетие можно купить в интернете», — подчеркнул Койн.Он добавил, что никакие добавки не способны компенсировать неправильный образ жизни и наличие вредных привычек.Вместо дорогостоящих процедур и добавок медики рекомендовали сосредоточиться на привычках, эффективность которых подтверждена исследованиями. К ним относятся регулярная физическая активность, силовые тренировки, полноценный сон, сбалансированное питание, контроль стресса и поддержание социальных связей.

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