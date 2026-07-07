Витамины способствуют лучшему контролю астмы

Новое исследование показало, что витамин А может помочь детям, страдающим астмой. Как сообщили исследователи в журнале Thorax, более высокий уровень витамина А в крови связан с улучшением функции легких как у детей, так и у взрослых, страдающих астмой.В ходе исследования также изучался витамин D, но выяснилось, что это питательное вещество приносит пользу только взрослым, страдающим астмой.«Это исследование демонстрирует, что более высокий уровень витамина А в плазме крови связан с улучшением функции легких у детей и взрослых с астмой, в то время как витамин D оказывает аналогичное благотворное воздействие на взрослых, включая замедление биологического старения», — написала исследовательская группа во главе с Майклом МакГичи из Бригхэмской женской больницы в Бостоне.Как отмечают исследователи в пояснительной записке, витамины А и D играют важную роль в развитии легких, в первую очередь, влияя на то, как гены воздействуют на организм.Исследователи заявили, что дефицит витамина А чаще встречается у людей с астмой и связан с повышенной реактивностью дыхательных путей. Дефицит витамина D связан с ухудшением функции легких, особенно у людей с астмой.Витамин А содержится в самых разных овощах, включая морковь, сладкий картофель и шпинат, а также в яйцах, молоке и рыбе. Витамин D обычно вырабатывается организмом под воздействием солнечного света, но его также можно получить из пищи или пищевых добавок.Чтобы уточнить роль этих витаминов в развитии астмы, исследователи проанализировали данные 1165 детей и 1041 взрослого, участвовавших в двух отдельных исследованиях.Результаты показали, что у детей и взрослых с астмой функция легких была лучше при более высоком уровне витамина А.У взрослых, страдающих астмой, также отмечалось повышение уровня витамина D и замедление биологического старения.Кроме того, команда исследователей связала витамины А и D с 248 различными генами, участвующими в контроле воспаления и функции легких.«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором уровни витаминов А и D объединены с показателями функции легких и эпигенетическими маркерами — экспрессией микроРНК и метилированием ДНК — как у детей, так и у взрослых с астмой», — написали исследователи.Исследователи заявили, что эти результаты указывают на то, что диета может быть одним из способов контроля астмы.«Наши результаты подчеркивают, что эпигенетические механизмы играют ключевую роль в опосредовании влияния витаминов на функцию легких у людей с астмой, указывая на потенциальные мишени для персонализированного питания и терапевтических стратегий в лечении астмы», — заключила группа исследователей.В сопроводительной редакционной статье утверждалось, что «хотя эти результаты открывают новое направление исследований, связывающее витамин D, биологическое старение и здоровье легких, необходимы дальнейшие исследования для уточнения причинно-следственной связи».«В целом, углубление нашего понимания того, как воздействие пищевых факторов влияет на регуляцию генов, может открыть новые возможности для лечения астмы на протяжении всей жизни», — заключает соавтор исследования профессор Женевьев Майо из Университета Монреаля в Канаде.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки