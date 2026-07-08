В Сеченовке заявили о вспышке аллергии после пандемии COVID-19

Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова сообщила о «вспышке» дебютов аллергии после пандемии COVID-19, связав это с повреждением слизистых оболочек у переболевших.После пандемии ковида мы наблюдали частые дебюты аллергии. Триггером было повреждение слизистых — они оказывались беззащитны перед, казалось бы, привычным количеством аллергенов, и сенсибилизация переходила из скрытой в клиническую формуКсения Рябоваврач аллерголог-иммунологПо ее словам, аллергия может проявиться внезапно даже у взрослых людей после перенесенного тяжелого респираторного заболевания, длительного воспалительного процесса или сильного психоэмоционального потрясения, которые становятся пусковым механизмом для генетической предрасположенности.Эксперт уточнила, что дебют истинной пищевой аллергии у взрослых встречается крайне редко, за исключением перекрестных реакций. Например, у пациентов с аллергией на пыльцу деревьев может развиваться реакция на косточковые плоды.

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