В Сеченовке заявили о вспышке аллергии после пандемии COVID-19
После пандемии ковида мы наблюдали частые дебюты аллергии. Триггером было повреждение слизистых — они оказывались беззащитны перед, казалось бы, привычным количеством аллергенов, и сенсибилизация переходила из скрытой в клиническую форму
Ксения Рябоваврач аллерголог-иммунолог
По ее словам, аллергия может проявиться внезапно даже у взрослых людей после перенесенного тяжелого респираторного заболевания, длительного воспалительного процесса или сильного психоэмоционального потрясения, которые становятся пусковым механизмом для генетической предрасположенности.
Эксперт уточнила, что дебют истинной пищевой аллергии у взрослых встречается крайне редко, за исключением перекрестных реакций. Например, у пациентов с аллергией на пыльцу деревьев может развиваться реакция на косточковые плоды.
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