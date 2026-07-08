Guardian: За 50 лет уровень тестостерона у мужчин снизился на 54%
Новые тревожные данные специалисты огласили и прокомментировали на ежегодном собрании общества в Лондоне. Медицинская статистика гласит, что с 1972 по 2019 год общий уровень мужского тестостерона понизился на 54%. Данный вывод экспертами сделан на основе исследования соответствующих показателей 118 тысяч человек из США, Израиля, Дании, Финляндии и Бразилии.
То есть, выборка была широкой и достаточно разнообразной, представлены представители разных стран и континентов. Специалисты отмечают: зафиксированное снижение общего уровня тестостерона больше, чем на 1% ежегодно не является случайностью.
Исследователи считают, что с 2000 года темпы понижения данного показателя мужского здоровья ускорились. Причинами эксперты назвали вредные химикаты, которых всё больше в пище и окружающей среде, а также глобальное потепление.
Но в исследовании не учитывался фактор ожирения, хотя хорошо известна его негативная роль во влиянии на тестостерон. Малоподвижный образ жизни также необходимо включать в перечень рисков.
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