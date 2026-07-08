Окулист назвал пять портящих зрение летом привычек

Летний сезон нередко оборачивается серьезным стрессом для глаз, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал пять распространенных привычек, которые портят зрение в период отпусков.Первой и самой грубой ошибкой врач считает использование дешевых темных очков без UV-фильтра. В них зрачок расширяется, пропуская еще больше губительного излучения, чем без очков вообще, объяснил Казанцев. Специалист добавил, что солнечные лучи летом наиболее агрессивны и их повреждающее действие накапливается годами, приводя в итоге к ожогу роговицы, катаракте или возрастной макулярной дистрофии. Чтобы обезопасить глаза, он призвал выбирать только модели очков с маркировкой UV400 или «100 процентов UV protection», носить их даже в облачную погоду, особенно у воды или в горах.Вторая привычка связана с кондиционерами, которые интенсивно осушают воздух, обозначил офтальмолог. В результате, уточнил медик, слезная пленка испаряется быстрее, чем восстанавливается, что вызывает синдром сухого глаза: резь, жжение, ощущение инородного тела, временное снижение зрения. Ситуация усугубляется при работе за монитором или смартфоном, когда моргание становится редким, отметил эксперт. Чтобы избежать проблем, он рекомендовал не сидеть прямо под потоком воздуха от кондиционера, использовать увлажнители и при необходимости закапывать препараты искусственной слезы, особенно тем, кто носит контактные линзы.Третья привычка вредная привычка летом, по словам собеседника «Ленты.ру», пренебрежение защитой при купании в открытых водоемах. Вода в реках, озерах и даже в море содержит бактерии, грибки и взвешенные частицы и при попадании в глаза часто приводит к конъюнктивитам и кератитам, объяснил врач. Особенно опасна такая ситуация для пользователей контактных линз, предупредил эксперт.«Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоема», — Антон Казанцев, врач-офтальмолог.Четвертая вредная привычка — есть немытые фрукты и ягоды прямо на улице, сообщил офтальмолог. После люди трогают глаза руками, что ведет к микробным конъюнктивитам, уточнил он.«Кроме того, некоторые увлекаются морковью или черникой в огромных количествах, полагая, что это улучшит зрение. Однако переизбыток каротиноидов вызывает каротинемию — пожелтение кожи и склер, а сами продукты не лечат близорукость и не заменяют сбалансированного питания. Они лишь помогают поддерживать метаболизм сетчатки, но не являются панацеей», — Антон Казанцев, врач-офтальмолог.Пятая привычка — длительное пребывание на ярком солнце без отдыха и в условиях перегрева, указал медик. В жару сосуды расширяются, внутриглазное давление колеблется, а слезная жидкость сгущается, ухудшая кровоснабжение глаз, пояснил он. Особенно вредны, по словам окулиста, резкие перепады температур: выход из кондиционированного помещения на 35-градусную жару вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать приступ глаукомы у предрасположенных людей или сильное напряжение аккомодации.

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