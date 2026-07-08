Диетолог Дианова рассказала, в каком количестве можно есть сосиски
В интервью диетолога Диановой прозвучала рекомендация не употреблять сосиски каждый день. Одна из причин – насыщенность этого продукта солью. Тем, у кого имеется повышенное давление или сердечная недостаточность, а также пожилым людям лучше исключить готовые покупные сосиски из своего меню.
Кроме того, в составе сосисок присутствуют многочисленные добавки, что делает их употребление потенциально опасным для здоровья поджелудочной железы, печени.
Нурия Дианова добавила: людям, которые любят сосиски и не могут отказаться от них, нужно покупать качественный продукт с минимальным количеством добавок. Также диетолог рассказала, в каком количестве можно их есть.
«Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», – сообщила врач «Москве 24».
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