Диетолог Дианова рассказала, в каком количестве можно есть сосиски

Врач-диетолог Нурия Дианова: в ежедневном рационе сосисок быть не должно, особенно у пожилых людей.В интервью диетолога Диановой прозвучала рекомендация не употреблять сосиски каждый день. Одна из причин – насыщенность этого продукта солью. Тем, у кого имеется повышенное давление или сердечная недостаточность, а также пожилым людям лучше исключить готовые покупные сосиски из своего меню.Кроме того, в составе сосисок присутствуют многочисленные добавки, что делает их употребление потенциально опасным для здоровья поджелудочной железы, печени.Нурия Дианова добавила: людям, которые любят сосиски и не могут отказаться от них, нужно покупать качественный продукт с минимальным количеством добавок. Также диетолог рассказала, в каком количестве можно их есть.«Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», – сообщила врач «Москве 24».

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