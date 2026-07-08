В России разработали препарат против депрессии на основе лактобактерии

Ученые Института общей генетики РАН и Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии разработали препарат на основе лактобактерии, который показал эффективность в лечении депрессии и снижении тревожности у пациентов с сопутствующим ожирением. Об этом сообщил профессор, заведующий отделом генетических основ биотехнологии Института общей генетики РАН Валерий Даниленко."Это совместное исследование, антидепрессивный препарат на основе Lactobacillus brevis на пациентах с депрессией. В данном случае депрессия там очень гетерогенная, многогранная, связанная практически со всеми хроническими заболеваниями. У людей с метаболическим синдромом, попросту ожирением, препарат показал достаточно хороший эффект", - сказал он на мультиконференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" в Новосибирске.Согласно докладу Даниленко, участниками пилотного проекта выступали молодые люди 34-36 лет с ожирением и диагнозом "униполярная депрессия" - психическое заболевание, при котором человек постоянно находится в подавленном состоянии, испытывает апатию и потерю энергии. Продолжительность лечения составила 28 дней. По результатам испытаний, прием препарата позволил снизить симптомы депрессии со средней до легкой. У пациентов, которые проходили лечение, также снизился уровень тревожности. Согласно опросникам участников, лечение было связано с улучшением работы кишечника, повышением эмоционального благополучия и когнитивных способностей.15-я Международная мультиконференция "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.

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