Диетолог Кованова: правильный завтрак должен содержать протеины и полезные жиры

Диетолог София Кованова рассказала о важности правильно составленного завтрака.Диетолог-нутрициолог Кованова сообщила в интервью, что благодаря завтраку организм восполняет свою энергию и функциональные резервы. То, как человек завтракает, влияет на его пищевое поведение в течение дня.«Чем питательнее и разнообразнее будет завтрак, тем проще будет регулировать голод в течение дня, удастся уменьшить количество перекусов», - поделилась эксперт.Беседуя с «Газетой.Ru», диетолог Кованова посоветовала избегать в первом приеме пищи сластей и кофе. Если завтрак состоит из чашки кофе с какой-нибудь сладкой выпечкой, его последствием могут стать резкие скачки уровня сахара, предупредила медик.«В правильном завтраке должны быть протеины, полезные жиры, клетчатка и углеводы – они обеспечат организм энергией на целый день. Идеальный утренний рацион состоит из творога, яиц, различных круп, орехов, несладких фруктов и ягод», - поделилась специалист.Ковалова порекомендовала не есть на завтрак каши быстрого приготовления с сахаром, а также сухие хлопья, протеиновые батончики, в которые производители добавляют сахар. Что касается сырых овощей и фруктов, их можно употреблять при отсутствии проблемы с кислотностью желудка – в противном случае возникнет вздутие живота.Тем, кто не может отказаться от сладкого, София Кованова предложила использовать его альтернативу в виде натуральных подсластителей (например, меда или, кленового сиропа, других), содержащих витамины и минералы.

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