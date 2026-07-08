Россиянам раскрыли лучший напиток при запорах
Лопатина порекомендовала при запорах как можно чаще пить минеральную воду. Правда, далеко не каждый напиток подойдет для лечения этого заболевания, уточнила доктор.
По ее словам, нужно выбирать ту минералку, в составе которой содержится магний. Причем еще важно обращать внимание на его дозировку. К примеру, в одной бутылке может содержаться до 600 миллиграммов магния или 850-1200 миллиграммов. Лучше отдать предпочтение последнему варианту, добавила Лопатина.
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