Диетолог Гинзбург: правильные пищевые привычки после 40 лет замедляют старение
Михаил Гинзбург заявил в интервью:
«Остановить старение организма нельзя, однако можно замедлить этот процесс, изменив после 40 лет свои пищевые привычки».
Доктор медицинских наук отметил, что правильные пищевые привычки и здоровый образ жизни обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, включая гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, некоторые виды рака. Эти болезни, по словам Гинзбурга, не только делают организм преждевременно дряхлым, но и повышают вероятность преждевременного ухода из жизни. Когда организм обладает ресурсами для защиты от возрастных недугов, его старение становится доброкачественным, качество жизни долго остается высоким – это продлевает период моложавости, энергичности, работоспособности.
Какие же пищевые привычки после 40 лет замедляют старение?
«Главное – исключить из своего рациона блюда с большим содержанием сахара, трансжиров, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например картофель или белый рис», - объяснил специалист «Народным Новостям».
Другие полезные для профилактики раннего старения привычки.
Употреблять жирную рыбу.
Употреблять клетчатку в виде цельнозернового хлеба, зелени, овощей и фруктов, орехов.
Употреблять кисломолочные продукты и напитки.
Заниматься спортом, быть физически активным.
Достаточно спать, отдыхать.
Уметь сохранять позитивный настрой.
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