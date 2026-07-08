Названы негативные черты характера, защищающие организм от стресса

Психопаты и нарциссы переживают стресс спокойнее, показал эксперимент, проведенный в Техасском университете в Сан-Антонио.Так называемая «темная триада» личностных черт и ее влияние на реальную жизнь вызывают все больший интерес у психологов, а теперь и психофизиологов. Напомним, в нее входят самые социально неприемлемые качества — нарциссизм, психопатия и макиавеллизм (склонность к расчетливой манипуляции).Уже публиковались исследования, предполагающие защитную роль этих особенностей характера. Эта гипотеза опирается на теорию реактивности, согласно которой люди, у которых в стрессовых ситуациях резко учащается пульс или повышается давление, более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.В ряде работ уже отмечалось, что носители этих черт демонстрируют менее выраженные физиологические реакции на стресс, что может указывать на бо?льшую психологическую устойчивость и даже на лучшее состояние сердечно-сосудистой системы. Однако данные противоречивы: одни исследования показывают снижение стрессовых реакций, другие — наоборот, их усиление.Вместо того чтобы рассматривать «темную триаду» как единое целое, авторы нового исследования решили проанализировать каждую черту по отдельности в ее связи со стрессовыми исходами. В исследовании участвовали 139 студентов в возрасте от 18 до 26 лет без сердечно-сосудистых патологий. Перед тестом их попросили воздержаться от кофе и физических нагрузок.Сначала испытуемые в расслабляющей обстановке заполнили краткий опросник «Темная триада». Затем им пять раз померили исходный уровень артериального давления и частоты сердечных сокращений с помощью манжеты.Далее следовал стресс-тест. Участники выполняли арифметические вычисления в уме, причем время выполнения заданий было ограничено, а в случае ошибок их приходилось начинать заново. Все это происходило под непрерывным контролем пульса и давления.У нарциссов меньше скакнуло давление — как систолическое, так и среднее.У психопатов меньше ускорилось сердцебиение.Макиавеллизм не показал значимых связей с реакциями на стресс.После теста участников опросили о впечатлениях и самочувствии. Склонным к психопатии задание показалось не очень стрессовым, нарциссы признались, что не испытывали особой тревоги. Макиавеллизм никак не влиял на стрессовые реакции, однако при сведении всех трех черт в общую статистику выяснилось, что люди с этой чертой, напротив, чувствовали себя более тревожно во время теста.Авторы пока воздерживаются от далеко идущих выводов — они намерены повторить эксперимент, расширив выборку участников, программу тестов и опросники.

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