Врач Игнатикова: прибавка веса после шашлыков не связана с ожирением

Врач Елена Игнатикова: прибавка веса после пикников с шашлыками обычно бывает связана с задержкой жидкости в организме.Терапевт и диетолог Игнатикова заметила в интервью, что некоторое увеличение веса после майских выходных как правило является временным явлением и не говорит об ожирении. Медик сообщила радио Sputnik, что прибавке веса в этом случае способствует, в основном, избыток жидкости.«Паниковать из-за небольшой прибавки не стоит, так как в большинстве случаев это временный эффект, обусловленный задержкой жидкости в организме из-за соли и соусов, в которых маринуют шашлык. Кроме того, жидкость задерживается, если выпить алкоголь».Елена Игнатикова добавила, что возвращение к привычному рабочему и будничному ритму жизни способствует восстановлению прежней формы и веса. Но диетолог обратила внимание на то, что данное правило работает, если у человека нет проблем с постоянным перееданием и нет ожирения как хронической проблемы. Если при нормальном весе некритическое переедание в праздничные дни не вызовет опасных нарушений, людям с ожирением нужно контролировать калорийность и размеры порций даже в эти периоды.«У людей, которые страдают хроническим перееданием, всего 100-200 килокалорий, съеденные сверх нормы, могут стать причиной отложения избыточного жира», - заявила специалист.

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