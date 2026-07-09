Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

Врач общей практики Амир Хан назвал пять неочевидных утренних привычек, которые не требуют денег, но могут улучшить физическое и психическое здоровье.По словам медика, начинать день стоит со стакана воды, поскольку после сна организм испытывает нехватку жидкости. Также врач посоветовал утром выходить на улицу хотя бы на 10-20 минут: солнечный свет помогает настроить биологические часы, улучшить сон и повысить уровень энергии в течение дня.Еще одной полезной привычкой Хан назвал прогулки босиком по траве. По его словам, такая практика стимулирует нервные окончания в стопах, помогает тренировать равновесие и способствует расслаблению. Кроме того, врач рекомендовал слушать звуки природы, например пение птиц, поскольку они полезны для снижения стресса и улучшения настроения. «Иногда самое сильное лекарство — это не то, что вы покупаете», — отметил специалист.Последний совет врача — делать пять медленных глубоких вдохов. Такая техника, по его словам, помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить частоту сердцебиения и уменьшить влияние стресса на организм.

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