Ультрапереработанные продукты связаны с изменениями в головном мозге у детей

Значительная часть калорий, потребляемых маленькими детьми, поступает из продуктов глубокой переработки. Новое исследование предупреждает, что такие продукты, как сладкие хлопья для завтрака, упакованные закуски, фастфуд и переработанное мясо, могут быть связаны с измеримыми изменениями в структуре мозга к 6 годам.Команда исследователей из Детской больницы Лос-Анджелеса наблюдала за 144 парами мать-ребенок с младенчества до 6 лет, отслеживая рацион питания детей в течение времени и используя МРТ-сканирование для измерения структуры головного мозга.Результат: при каждом увеличении потребления ультрапереработанных продуктов на 10% объем мозга в областях, отвечающих за вознаграждение, эмоции и мотивацию, уменьшался почти на 2%.Исследование не выявило связи между ультрапереработанными продуктами питания и когнитивными способностями.Однако исследователи утверждают, что изменения в структуре мозга могут проявляться раньше, чем изменения в памяти, мышлении или поведении.«Наши результаты показывают, что питание детей в раннем возрасте может влиять на развитие мозга таким образом, который мы только начинаем понимать», — сказал ведущий автор исследования Майкл Горан из Научно-исследовательского института Сабана при больнице. «Даже без различий в когнитивных способностях мы наблюдаем измеримые изменения в структуре мозга».Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, какое влияние эти структурные различия могут оказывать на здоровье в долгосрочной перспективе.«Нам еще многое предстоит узнать о том, как воздействие продуктов питания на ранних этапах развития мозга влияет на его формирование», — сказал Горан.

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