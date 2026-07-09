Россиян предупредили о повышении уровня холестерина из-за употребления одного вида кофе
По словам Васильевой, с этой проблемой могут столкнуться люди, которые любят пить нефильтрованный кофе, то есть приготовленный в турке и френч-прессе. Причиной тому является действие таких веществ, как кафестол и кахвеол, которые блокируют действие рецепторов, ответственных за метаболизм холестерина, пояснила доктор.
«Умеренное потребление нефильтрованного кофе, как правило, не вызывает значительных колебаний в уровнях липидов у большинства людей, особенно если нет других факторов риска», — написала специалистка. При этом регулярное употребление такого напитка может повысить уровень так называемого «плохого» холестерина в крови на 5-10 процентов и более, подчеркнула Васильева.
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