Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

Врач общей практики Амир Хан назвал пять неочевидных утренних привычек, которые не требуют денег, но могут улучшить физическое и психическое здоровье. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mirror.По словам медика, начинать день стоит со стакана воды, поскольку после сна организм испытывает нехватку жидкости. Также врач посоветовал утром выходить на улицу хотя бы на 10-20 минут: солнечный свет помогает настроить биологические часы, улучшить сон и повысить уровень энергии в течение дня.Еще одной полезной привычкой Хан назвал прогулки босиком по траве. По его словам, такая практика стимулирует нервные окончания в стопах, помогает тренировать равновесие и способствует расслаблению. Кроме того, врач рекомендовал слушать звуки природы, например пение птиц, поскольку они полезны для снижения стресса и улучшения настроения.«Иногда самое сильное лекарство — это не то, что вы покупаете», — отметил специалист.Последний совет врача — делать пять медленных глубоких вдохов. Такая техника, по его словам, помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить частоту сердцебиения и уменьшить влияние стресса на организм.

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