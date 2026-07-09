Медсестра хосписа рассказала о признаках приближающейся смерти
«Обычно люди все больше спят, перестают реагировать на происходящее, впадают в предсмертную кому, а затем умирают», — объяснила медсестра. Подобные изменения являются частью естественного процесса умирания. Она отметила, что многие пациенты рассказывают о необычных видениях или говорят о «последнем путешествии», а затем постепенно переходят в состояние глубокой потери сознания.
Медсестра подчеркнула, что смерть остается одной из самых табуированных тем, хотя сама по себе она является естественной частью жизни. По ее словам, понимание происходящих изменений помогает пациентам и их близким меньше бояться последних дней и спокойнее воспринимать этот процесс.
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