Медсестра хосписа рассказала о признаках приближающейся смерти

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни.«Обычно люди все больше спят, перестают реагировать на происходящее, впадают в предсмертную кому, а затем умирают», — объяснила медсестра. Подобные изменения являются частью естественного процесса умирания. Она отметила, что многие пациенты рассказывают о необычных видениях или говорят о «последнем путешествии», а затем постепенно переходят в состояние глубокой потери сознания.Медсестра подчеркнула, что смерть остается одной из самых табуированных тем, хотя сама по себе она является естественной частью жизни. По ее словам, понимание происходящих изменений помогает пациентам и их близким меньше бояться последних дней и спокойнее воспринимать этот процесс.

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