Кардиохирург Запрягаев: мерцательная аритмия повышает риск смерти даже у молодых


Кардиохирург Юрий Запрягаев: мерцательная аритмия бывает у людей разного возраста, даже у молодых.

Врач Запрягаев заметил в интервью, что нарушение сердечного ритма часто не воспринимается как опасная и серьезная патология. Медик констатировал: мерцательная аритмия (по-другому фибрилляция предсердий) является именно таким нарушением, ее необходимо контролировать и лечить.

«Фибрилляция предсердий – это серьезное заболевание, при котором сердце бьется учащенно и прерывисто (неритмично). Этот распространенный вид аритмии приводит к угрожающим для жизни состояниям – сердечной недостаточности и инсультам», - сообщил кардиохирург Запрягаев «Ленте.ру».

Медик уточнил, что наличие мерцательной аритмии значительно повышает для человека риск смерти: от всех причин – примерно в 4 раза, от последствий сердечно-сосудистых нарушений – в 5 раз. Также врач обратил внимание на то, что данное нарушение сердечного ритма является отнюдь не «возрастной болезнью» (хотя действительно с возрастом подверженность мерцательной аритмии становится более ощутимой).

«Развитие мерцательной аритмии не зависит от возраста: она может быть как у молодых, так и у пожилых людей», - заявил кардиохирург.

Юрий Запрягаев перечислил симптомы фибрилляции предсердий:

изменение сердцебиения, ощущаемое человеком (обычно учащенное)
одышка, возникающая при минимальных физнагрузках или во время отдыха
повышенная усталость
нарушение сна из-за сбоя сердцебиения.

Специалист посоветовав оперативно обращаться к врачу, если возникают подозрения на мерцательную аритмию.

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