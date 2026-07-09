Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

Недостаток полутора часов сна в сутки в течение нескольких недель может навредить здоровью. О последствиях недосыпа предупредили доцент кафедры нутрициологии в Колумбийском университете (США) Фарис Зурайкат и профессор медицины Алекс Мирас в беседе с The Independent.По словам нутрициолога, исследование над которым он работал показало, что сокращение времени сна на 90 минут приводит к набору веса. Эксперт уточнил, что в среднем каждый участник эксперимента набрал 450 граммов за шесть недель. «Если экстраполировать эти результаты на целый год, то потеря полутора часов сна в сутки может привести к клинически значимому увеличению веса», — заявил он.Мирас добавил, что такие результаты хорошо вписываются в уже известные медикам данные. По его словам, хронический недосып может повышать уровень воспаления и снижать чувствительность тканей к инсулину. По его словам, это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и негативно сказывается на обмене веществ и вызывает его нарушения.

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