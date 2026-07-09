Россиян предупредили, что больничный не поможет при выгорании

Открытие больничного не поможет при выгорании, потому что у человека все еще останутся деструктивные поведенческие паттерны - перфекционизм и неумение говорить "нет". Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.Ранее депутаты думской фракции "Новые люди" предложили включить в список болезней профессиональное выгорание."Открывать больничный лист при выгорании так же, как при обычной болезни, - это иллюзия помощи. Казалось бы, человек устал - дайте ему отдохнуть. Но система стандартных больничных здесь не сработает. Две недели дома снизят острую усталость, но не изменят когнитивные схемы (перфекционизм, неумение говорить "нет") и не исправят дезадаптивную рабочую среду. Возвращение гарантированно приведет к рецидиву", - сказала она.Махова добавила, что синдром эмоционального выгорания не может относиться к самостоятельным заболеваниям, потому что под ними подразумевается патологический процесс в организме. Однако выгорание может спровоцировать развитие других тяжелых патологий.По словам Маховой, выгорание ведет к развитию цинизма и деперсонализации, когнитивному снижению, росту числа ошибок. При этом винить во всем работодателя нельзя: выгорание - это всегда взаимодействие между средой и личностью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки