Россиян предупредили, что больничный не поможет при выгорании
Ранее депутаты думской фракции "Новые люди" предложили включить в список болезней профессиональное выгорание.
"Открывать больничный лист при выгорании так же, как при обычной болезни, - это иллюзия помощи. Казалось бы, человек устал - дайте ему отдохнуть. Но система стандартных больничных здесь не сработает. Две недели дома снизят острую усталость, но не изменят когнитивные схемы (перфекционизм, неумение говорить "нет") и не исправят дезадаптивную рабочую среду. Возвращение гарантированно приведет к рецидиву", - сказала она.
Махова добавила, что синдром эмоционального выгорания не может относиться к самостоятельным заболеваниям, потому что под ними подразумевается патологический процесс в организме. Однако выгорание может спровоцировать развитие других тяжелых патологий.
По словам Маховой, выгорание ведет к развитию цинизма и деперсонализации, когнитивному снижению, росту числа ошибок. При этом винить во всем работодателя нельзя: выгорание - это всегда взаимодействие между средой и личностью.
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