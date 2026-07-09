F&F: Названо природное соединение, способное защитить от теплового удара

Новая работа учёных позволила выяснить, что природное соединение ресвератрол защищает организм от опасных последствий теплового удара. К этому выводу пришла группа исследователей из Китая. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.Ресвератрол является природным полифенолом, он содержится в виноградной кожице, отдельных видах ягод, в арахисе и некоторых других растениях. Его давно изучают благодаря наличию антиоксидантных и противовоспалительных свойств, но его польза в защите организма от перегрева ещё мало изучена.В новой работе специалисты провели эксперименты на мышах и культурах клеток печени, которые подвергли воздействию высокой температуры. Выяснилось, что предварительное введение ресвератрола действительно помогало животным легче переносить перегрев. У них медленнее росла температура тела, а повреждения печени были заметно менее выраженными. К тому же, у животных сохранялись улучшенные показатели функции печени.Эксперимент показал, что защитный эффект стал результатом воздействия на белок HSF1 (Heat Shock Factor 1). Он призван активироваться при тепловом стрессе и запускать синтез защитных белков. Но при сильном перегреве избыточная активность HSF1, как доказало исследование, провоцирует воспаление, нарушение жирового обмена и некроз — гибель клеток печени.Когда исследователи наращивали активность HSF1, то повреждения печени усиливались. А блокировка данного белка либо применение ресвератрола снижали воспалительную реакцию, уменьшали активность разрушения тканей и защищали клетки печени от гибели.Результаты пока получены лишь на животных и клеточных моделях, далее нужны клинические испытания на людях.

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