Врачи предупредили о малоизвестном симптоме рака кишечника

Недержание кала может быть одним из признаков рака кишечника. Об этом предупредили уролог Джейсон Картер и хирург-колопроктолог Кетан Танки в беседе с HuffPost.По словам Картера, недержание кала — это малоизвестный симптом рака кишечника, о котором редко говорят как пациенты, так и врачи. Он встречается далеко не в каждом случае и чаще бывает при злокачественном поражении прямой кишки. «Большинство пациентов с раком кишечника сначала сталкиваются с другими симптомами: кровью в стуле, изменением привычного режима работы кишечника, болью в животе, необъяснимой потерей веса, анемией или постоянной усталостью», — рассказал врач.Танки объяснил, что недержание стула появляется, когда злокачественный процесс затрагивает работу нервов и тем самым нарушает чувствительность кишечника или его способность удерживать стул. Также симптом может появиться на фоне запора, когда твердые каловые массы остаются в кишечнике и с силой выталкивают жидкую часть.Специалисты подчеркнули, что возникновение этой проблемы чаще объясняется причинами, не связанными с раком. Тем не менее они посоветовали обращаться к врачам при любых изменениях в работе кишечника, которые сохраняются дольше двух-трех недель.

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