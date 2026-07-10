Здоровое питание во время беременности снижает воздействие химических веществ

Согласно новому исследованию, в котором приняли участие почти 1500 беременных женщин, соблюдение рекомендаций по питанию во время беременности может снизить воздействие многих, но не всех, химических веществ из окружающей среды, содержащихся в продуктах питания и товарах повседневного спроса. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Питание — один из способов воздействия химических веществ из окружающей среды на человека. Эти вещества могут попадать в продукты питания во время выращивания, переработки, упаковки, хранения или приготовления пищи. Понимание того, может ли следование текущим рекомендациям по питанию, способствующим здоровой беременности, также влиять на воздействие химических веществ, было ключевым вопросом для исследователей ECHO Дианы Пасиги и Джесси Бакли из Школы глобального общественного здравоохранения им. Гиллингса при Университете Северной Каролины.Недавнее исследование ECHO показало, что беременные участницы исследования подвергались воздействию в среднем 45 различных химических веществ из окружающей среды, что подчеркивает важность понимания того, связаны ли здоровые модели питания с различиями в уровне воздействия этих веществ.«Снижение воздействия химических веществ особенно важно во время беременности, поскольку более ранние исследования ECHO также связали определенные химические вещества с ухудшением здоровья матерей и их детей», — сказала Бакли.Исследователи изучили рацион питания и воздействие химических веществ у почти 1500 беременных участниц когортного исследования ECHO, измерив содержание более 100 химических веществ в образцах мочи и сопоставив их с качеством питания, исходя из того, насколько точно участницы следовали рекомендациям по питанию для американцев.У беременных женщин, чей рацион питания в большей степени соответствовал рекомендациям, включая употребление большего количества нежирного белка, наблюдался более низкий уровень некоторых распространенных химических веществ, содержащихся в пищевой упаковке или образующихся в качестве побочных продуктов при приготовлении пищи. Например, уровень одного из фталатов, который может проникать в пищу из пластиковой упаковки, был на 13% ниже среди участниц с более качественным питанием.«Мы обнаружили, что следование рекомендациям по питанию США может иметь два преимущества: помочь удовлетворить потребности беременности в питательных веществах и предложить способ снизить воздействие многих распространенных промышленных химикатов», — сказала Пасига.Однако один и тот же режим питания не снижает воздействие всех химических веществ. Участники, следовавшие рекомендациям, также имели более высокие уровни некоторых химических веществ. В частности, употребление большего количества фруктов и овощей и меньшего количества добавленного сахара было связано с более высокими уровнями некоторых пестицидов, которые могут содержаться в свежих продуктах.В целом, диета с высоким содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков и низким содержанием добавленного сахара была связана с более низким или более высоким уровнем воздействия различных химических веществ из окружающей среды, что подчеркивает сложную взаимосвязь между питанием и воздействием химических веществ. Эти результаты указывают на области, где потребителям может потребоваться дополнительная информация для снижения воздействия химических веществ, поступающих с пищей.«Свежие фрукты и овощи важны для здорового питания во время беременности, но они также могут быть источником пестицидов», — объяснила Пасига. «Покупка органических продуктов, по возможности, а также мытье и очистка овощей и фруктов могут помочь снизить воздействие пестицидов, при этом сохраняя в рационе полезные продукты».Исследователи подчеркнули, что соблюдение рекомендаций по питанию остается важной частью здоровой беременности, но их выводы могут помочь в будущих дискуссиях о том, как рекомендации по питанию учитывают воздействие факторов окружающей среды.«Незначительная корректировка рекомендаций по питанию с включением советов по снижению воздействия химических веществ могла бы помочь защитить здоровье беременных женщин, не меняя при этом уже известные рекомендации по питанию, способствующие здоровому образу жизни», — сказала Бакли.Исследователи отметили, что необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания этих взаимосвязей и выявления других практических способов снижения воздействия вредных веществ через пищу.

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