Врач высказался о необходимости дневного сна для взрослых

Людям с нормированным графиком лучше не ложиться спать днем, однако сон на полчаса может быть полезен тем, у кого недосып (недобор 7-8 часов сна в сутки). О необходимости дневного отдыха для взрослых высказался врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ, его цитирует РИА Новости.«Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи», — предупредил эксперт.По его словам, людям с недосыпом важно устраивать дневной сон, но не более 30 минут и желательно до 17.00. В противном случае есть риск, что такой отдых повлияет на режим ночного сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки