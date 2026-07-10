Врач высказался о необходимости дневного сна для взрослых
«Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи», — предупредил эксперт.
По его словам, людям с недосыпом важно устраивать дневной сон, но не более 30 минут и желательно до 17.00. В противном случае есть риск, что такой отдых повлияет на режим ночного сна.
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