Врач Белоусов: сырые овощи с огорода могут быть заражены патогенами

Многие думают, что еда с огорода, выращенная самостоятельно, гораздо полезнее покупной. Однако на самом деле это не так, и в некоторых случаях овощи и фрукты из огорода даже опаснее магазинных, предупредил собеседник «Газеты.Ru», врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.«Первый миф — "все свое — полезно". Это далеко не всегда так. Урожай с огорода может накапливать нитраты (солей азотной кислоты) от удобрений — до 500 мг/кг в зелени, превышая норму в 5–10 раз по СанПиН 2.3.2.1078-01. Если человек неправильно использует удобрения, то при употреблении таких овощей и фруктов есть риск получить кислородное голодание или отравление. Проверяйте анализ почвы или мойте в подсоленной воде (1 ч. л. соли на 1 л), замачивая на 30 мин. Это помогает вывести нитраты», — объяснил врач.Второй миф — на огороде еда растет без пестицидов. По словам врача, проконтролировать это почти невозможно.«Если ваши соседи обработали гербицидами огород, то ветер отлично справиться с тем, чтобы перенести все это на ваш сад. Поэтому совет тот же: снимайте кожуру с огурцов, томатов или других овощей (там 80% токсинов), мойте их с содой (1 ст. л. на 2 л воды, 15 мин). Третий миф: сырые овощи — максимум витаминов. На деле они могут быть заражены патогенами (E.coli, сальмонелла) из почвы или компоста. На отравление сырыми овощами приходится до 20% случаев пищевых инфекций. Термообработка (бланшировка 2–3 мин.) убивает 99% бактерий, сохраняя витамины», — заметил врач.Четвертый миф — еду с огорода можно хранить на балконе. По словам Белоусова, плесень (микотоксины афлатоксины) развивается при +5–20°C, проникая в корнеплоды. Лучше все хранить в холодильнике и проверять овощи на мягкость: если они слишком мягкие, их лучше выбросить.«Последний миф: еда выращенная на огороде подходит всем. На самом деле это не так, например, при ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) сырые помидоры или лук раздражают слизистую (pH

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