Врач неожиданно высказалась об апликаторах Кузнецова и Ляпко

Терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» Анастасия Квасова в беседе со «Здоровьем Mail» поделилась мнением о лечебных свойствах игольчатых ковриков — аппликаторов Кузнецова и Ляпко.По словам специалиста, некоторые пациенты с болями в позвоночнике отмечают облегчение после использования таких приспособлений.Врач допустила, что воздействие игл может оказывать рефлекторное влияние на мышечный тонус, усиливать местное кровообращение и стимулировать выработку эндогенных обезболивающих веществ. Однако, как подчеркнула Квасова, убедительных научных данных, подтверждающих клиническую эффективность аппликаторов, на сегодняшний день нет. Поэтому использовать их в качестве единственного метода лечения не следует.При болях в спине, отметила эндокринолог, необходим полноценный врачебный осмотр и комплексный подход, включающий лечебную гимнастику, коррекцию рабочей позы и, при назначении специалиста, прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Аппликаторы, по ее мнению, могут рассматриваться лишь как дополнительный, но не основной инструмент в терапии.

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