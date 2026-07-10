2 вещества «задерживают» начало дегенерации желтого пятна и защищают глаза – список продуктов

В некоторых продуктах можно найти два растительных пигмента, улучшающих зрение.Может показаться, что здоровье наших глаз находится вне нашего контроля, а некоторые проблемы со зрением вызваны такими факторами, как генетика и травмы. На зрение могут сильно влиять факторы образа жизни, такие как курение, физические упражнения и то, сколько времени мы проводим перед экраном в день.Диета является одним из таких факторов, поскольку известно, что определенные продукты улучшают или ухудшают здоровье глаз. Пищевые добавки также могут быть добавлены в ваш распорядок дня, чтобы защитить ваши глаза.«Омега-3 очень полезна для ваших глаз и очень важна для вашего рациона», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.В частности, она рекомендовала принимать добавки с лютеином и зеаксантином для защиты от дегенерации желтого пятна.«Также добавки с лютеином и зеаксантином, которые задерживают начало дегенерации желтого пятна», — сказала она.Лютеин и зеаксантин принадлежат к семейству ксантофиллов каротиноидов, которые представляют собой пигменты, вырабатываемые растениями.В природе их можно найти во многих темных листовых овощах, таких как брокколи и шпинат.Другие продукты с высоким содержанием лютеина и зеаксантина включают:ГорохТыкваБрюссельская капустаСпаржаЛатукМорковьФисташки.При старении ткани сетчатки ингибирование эндогенной антиоксидантной способности, отмеченное уменьшением макулярных ксантофиллов — лютеина, зеаксантина и мезозеаксантина — является основным фактором, способствующим прогрессированию ВМД.В исследовании было обнаружено, что добавление лютеина и зеаксантина может помочь предотвратить распространенное заболевание глаз, называемое возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD).

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