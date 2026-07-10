Express: внезапная ноющая боль в конечностях может указывать на тромбоз

При тромбозе кровяные сгустки (тромбы) нередко образуются в конечностях, сообщило читателям британское издание Express.Тромбоз опасен тем, что возникающие в его случае тромбы могут отрываться от места своего крепления, проникать в кровоток и вместе с ним попадать в артерии жизненно важных органов. Если кровяной сгусток крупный, он грозит закупоркой и развитием эмболии, при которой кровь перестает поступать в орган через заблокированный тромбом сосуд. Данное состояние повышает для человека риск летального исхода.Врачи, представляющие Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) сообщили в интервью Express, что закупорку артерий часто вызывают тромбы, первоначально образуемые в конечностях – чаще всего, в ногах (тромбы в руках являются более редким, но все случающимся явлением).По словам экспертов, указывать на тромбоз может внезапная ноющая боль в конечностях, не связанная с травмами или ушибами и не сопровождающаяся появлением синяков.«При тромбозе внезапная боль в конечностях ноющего характера может периодически появляться и исчезать у человека, который не ударялся этим местом, не имеет гематом или припухлости. Подобное состояние наблюдается в начале образования кровяного сгустка».Специалисты констатировали: если подобный дискомфорт, связанный с болью в конечностях, длится дольше двух недель, нужно обязательно обратиться за осмотром и консультацией к врачу.

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