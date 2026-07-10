Названо худшее место для хранения лекарств
Фонсека призвала не ставить аптечку в ванную комнату. Дело в том, что высокие температуры и влажность ускоряют разложение медикаментов. В таких условиях стабильность активных ингредиентов таблеток находится под угрозой, предупредила специалистка.
По ее словам, лучше хранить препараты в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Кроме того, лекарства должны быть защищены от света, жары и влаги. При этом существуют медикаменты, которые необходимо держать в холодильнике, напомнила Фонсека. Об этом можно узнать из вкладыша, который находится в коробке с каждым лекарством, заключила она.
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