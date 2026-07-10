Более трети опрошенных россиян включают витамины и БАДы в понятие ЗОЖ
"38% включают витамины и биологически активные добавки в само понятие здорового образа жизни", - сказала Драпкина на сессии "Нутрициология и БАД: современные решения для здоровья нации" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
Она отметила, что был проведен опрос среди покупателей. Респонденты подчеркнули, что хотели бы видеть омегу-3, витамины D, C, клетчатку, в том числе и другие витамины на упаковке продуктов.
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