Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка
Главной ошибкой летом в ВОЗ назвали открывание окон в дневное время для проветривания помещения. Однако наружный воздух теплее воздуха дома, поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь, пояснили в организации.
В связи с этим специалисты посоветовали заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром. Кроме того, на протяжении дня важно держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, чтобы предотвратить проникновение солнечных лучей и, следовательно, повышение температуры, добавили они.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий