Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка

Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).Главной ошибкой летом в ВОЗ назвали открывание окон в дневное время для проветривания помещения. Однако наружный воздух теплее воздуха дома, поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь, пояснили в организации.В связи с этим специалисты посоветовали заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром. Кроме того, на протяжении дня важно держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, чтобы предотвратить проникновение солнечных лучей и, следовательно, повышение температуры, добавили они.

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