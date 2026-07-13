Перечислены ошибки при измерении давления, которые искажают результат

Показания домашнего тонометра могут оказаться неточными, если во время измерения допустить распространенные ошибки.Перед измерением давления рекомендуется спокойно посидеть несколько минут, не разговаривать и не делать резких движений. Физическая нагрузка, стресс, кофе, курение или плотный прием пищи незадолго до процедуры могут временно изменить показатели.Одной из частых ошибок считается неправильное положение тела. Во время измерения нужно сидеть с опорой на спинку стула, поставить ноги на пол и не скрещивать их. Рука с манжетой должна находиться примерно на уровне сердца.Важную роль играет и сама манжета. Если ее размер не подходит под объем руки, тонометр может показать значения с погрешностью. Слишком свободно или слишком туго закрепленная манжета также способна повлиять на результат.Еще одна распространенная ошибка — измерять давление один раз и делать выводы по одному показателю. Для более точной оценки специалисты советуют проводить несколько измерений с небольшими интервалами и учитывать средние значения. При этом регулярно повторяющиеся высокие или низкие показатели давления являются поводом обратиться к специалисту для оценки состояния здоровья, напоминает АиФ.

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