Названы появляющиеся на лице признаки высокого уровня холестерина

Дипломированный химик и бьюти-эксперт Брюс Грин назвал заметный на лице признак высокого холестерина. Его слова цитирует HuffPost.По словам специалиста, об опасном нарушении могут свидетельствовать бледно-желтые бугорки на коже, появляющиеся рядом с глазами. Он объяснил, что такие новообразования называются ксантелазмами и сами по себе они безвредны, но могут предупреждать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.При этом Грин подчеркнул, что белые или желтоватые высыпания под глазами или на щеках необязательно связаны с повышенным уровнем холестерина. По его словам, милиумы выглядят похоже и образуются, когда кератин задерживается под поверхностью кожи. Они не представляют никакого вреда для здоровья, но могут причинять дискомфорт с косметической точки зрения.Специалист добавил, что милиумы могут появиться после травм кожи, ожогов или использования средств по уходу за кожей, которые закупоривают поры. По его словам, эти высыпания проходят сами, но процесс можно ускорить, если использовать мягкие химические пилинги или ретинол.

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