Психолог рассказала, как не набирать вес из-за нервов

Почему реакция на стресс так различается: одни люди теряют аппетит и худеют, а другие, наоборот, начинают "заедать" проблемы и набирают лишний вес? Как бороться с такими "стрессовыми" килограммами? Об это "РГ" рассказала терапевт, клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.От чего зависит, худеет ли человек в стрессе или, наоборот, набирает вес?Тип стресса влияет на выработку определенных гормонов. Острое воздействие запускает симпатико-адреналовую реакцию, повышая концентрацию катехоламинов, что снижает аппетит.Хроническое же напряжение увеличивает уровень кортизола, усиливая тягу к жирной и углеводистой пище, сладостям.Индивидуальность каждого человека также важна: склонность к тревоге, депрессия или низкая устойчивость к стрессу способствуют формированию нездорового пищевого поведения — вот про это и говорят "заедать стресс".Могла ли привычка «заедать» стресс сформироваться в детстве, когда родители утешали или поощряли ребенка сладостями?Верное наблюдение. Действительно, родители награждают детей сладкими лакомствами за хорошее поведение или употребляют еду как средство утешения. У ребенка формируется связь между приятными эмоциями и приемом пищи, и этот паттерн сохраняется во взрослом состоянии. В результате человек пытается снять стресс, используя еду. Именно поэтому проблема переедания связана с детскими воспоминаниями и усвоенными моделями поведения.Что делать, если человек заметил у себя такую зависимость: понервничал — тянет на сладкое?Доктор Махова дает пошаговую инструкцию:Первым шагом должна стать осмысленность и самоанализ. Необходимо отмечать ситуации, ведущие к бесконтрольному поглощению пищи. Нужно стараться фиксировать мысли и ощущения, вызвавшие такое поведение.Следующий этап — учимся различать реальный физический голод (это ощущение в животе нарастает постепенно) и эмоциональный голод (он возникает резко и обычно привязан к определенным продуктам).Помогите себе — ведите пищевой дневник, фиксируя все, что едите в течение дня, отмечайте свое эмоциональное состояние. Так вы сможете выявить повторяющиеся шаблоны поведения.Работайте над выработкой новых здоровых привычек: подумайте, что может заменить компульсивный прием пищи. Прогулка? Расслабление? "Звонок другу", чтобы переключиться?И, конечно, если не удается справиться самостоятельно, стоит обратиться к профессионалам — психологу, специалисту по коррекции пищевого поведения.«Тип личности существенно влияет на характер реагирования на стресс и выбор способа облегчения напряженного состояния, в том числе, использование еды как инструмента для снижения тревоги и дискомфорта. В периоды стресса нам больше хочется быстрых углеводов и фаст-фуда, так как такая пища быстро насыщает и улучшает самочувствие благодаря выработке эндорфинов. Для профилактики и лечения нервных расстройств пищевого поведения необходима мультидисциплинарная поддержка, включающая медицинскую диагностику, психологическую терапию, образование и социальную реабилитацию. Особый акцент делается на создании среды, поддерживающей принятие себя и адекватное отношение к телу вне рамок навязываемых стандартов», — заключила Ульяна Махова.

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