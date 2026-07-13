Врач предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта
По словам Суареса, на завтрак не стоит употреблять любой вид печенья. Этот продукт идеально подходит для первого приема пищи только в том случае, если человек хочет заполучить жировую дистрофию печени, подчеркнул доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара, добавил он.
Также специалист призвал не употреблять на завтрак гранолу и различные хлопья.
«Научные данные показывают, что эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, усталости и снижению концентрации внимания через несколько часов», — пояснил Суарес.
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